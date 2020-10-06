Alev Alev dizisinden çarpıcı fragman geldi

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan ‘Alev Alev’, yeni sezona damga vuracak. Etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan dizi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…



