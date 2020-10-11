Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi oyuncuları kimlerdir?

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan Alev Alev dizisi Show Tv ekranında seyirci karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Alev Alev dizisinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenirken, senaryosu ise Burcu Görgün Toptaş tarafından yazılıyor. İddialı dizi Alev Alev Ay Yapım imzalı olacak.

ALEV ALEV DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alev Alev dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir açıklama bulunmuyor. Dizinin hesabından çok yakında ifadesi yer alıyor.

ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay gibi isimler Alev Alev'in oyuncu kadrosunda yer alacak. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız üstlenecek. Senaryo ise Burcu Görgün Toptaş tarafından ele alınacak.