Alev Alev dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çiçek Görgülü için her şey alt üst olmuştur

Alev Alev dizisi 8. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen yeni bölüm fragmanında yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, kaçma planı yapmaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle Alev Alev her Perşembe Show TV'de!

ALEV ALEV 8. BÖLÜM FRAGMANI

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ALEV ALEV 7. BÖLÜM (SON BÖLÜM)

Alev Alev 7. Bölümünde Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE HİKAYESİ



Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.