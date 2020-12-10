Alev Alev Çiçek kimdir, hikayesi ne? Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü kaç yaşında, nereli?

Her perşembe Show Tv'de yayınlanan Alev Alev dizisinde Çiçek karakteri izleyici etkilemeyi başarıyor. Mutlu ve huzurlu bir yuva hayali kuran Çiçek'in yangın sonrası değişimi ve yaşadıkları ekrana veriliyor. Hazar Ergüçlü'nün hayat verdiği karakter olan Alev Alev Çiçek zorlu bir mücadele vermektedir. Alev Alev Çiçek kimdir, hikayesi ne?

ALEV ALEV ÇİÇEK KİMDİR, HİKAYESİ NE?

Çiçek’in tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

Bu akşam ekrana gelen bölümde Bülent'in Ali'yi şöför olarak tutması Çiçek'i şok ediyor.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü, 1 Ocak 1992 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğmuştur. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Analar ve Anneler, Medcezir, Kuzey Güney ve Yüksek Sosyete gibi birçok yapımda yer alan Hazar Ergüçlü, şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir. Hazar Ergüçlü, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Hakan: Muhafız (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Ahlat Ağacı (Sinema Filmi)

2018 – Gerçek Kesit: Manyak (Sinema Filmi)

2018 – Dudullu Postası (Melis) (TV Dizisi)

2017 – Hayat Sırları (Seher) (TV Dizisi)

2016 – Kar (Müzeyyen) (Sinema Filmi)

2016 – Yüksek Sosyete (Cansu) (TV Dizisi)

2016 – Dar Elbise (Güle) (Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Kader) (TV Dizisi)

2013-2014 – Medcezir (Eylül) (TV Dizisi)

2013 – Benim Dünyam (Ayla) (Sinema Filmi)

2012 – Açlığa Doymak (Sena) (Sinema Filmi)

2011–2013 – Kuzey Güney (Simay) (TV Dizisi)

2010 – Gölgeler ve Suretler (Ruhsar)