Alev Alev 7. bölüm fragmanı gelecek bölümde yaşanacak olaylara karşı bilgi veriyor. Show Tv'nin beğenilen yapımları arasında yer alan Alev Alev her perşembe izleyici ile buluşuyor. Bu akşam yayınlanacak olan 6.bölümde Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli ailesinin karşısına çıkar. oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve Zuhal Olcay bulunuyor. Alev Alev 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Alev Alev 6. bölümde neler olacak?

ALEV ALEV 7. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Alev Alev 7. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

ALEV ALEV 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur.

Çelebi'nin zekice hamlesinin ardından Cemre bir yol ayrımına gelmiştir. İskender'in Ömer'den alacağı intikam bu defa çok daha sert olur. Bülent, Çiçek ile Tomris'in zayıf noktalarını bulmuş ve onlara şok olacakları bir sürpriz hazırlamıştır.

Rüya, Ozan ve Ömer, Cemre'nin destekçileri olarak Kayabeyli Ailesi'ne karşı güçlerini birleştirirken, Çelebi Rüya'yı hiç beklemediği yerden vurur. Yedikule Mahallesi beklenmedik olaylara gebedir.