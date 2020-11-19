Alev Alev 3. bölüm izleme linki! Alev Alev 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alev Alev 4. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağına dair ışık tutacak. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Alev Alev dizisi 19 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi anlatılıyor. Yangın sahnesiyle sosyal medyada çok konuşulan dizi reytingde de istenilen başarıyı veriyor. Alev Alev 3. bölüm özeti ve 4. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...



ALEV ALEV 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Güneş’le birlikte Çelebi’den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar.

Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender’i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender’in en büyük düşmanı Ömer’dir. Umutları küle dönen Çiçek’in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent’in gelişi hem Tomris’in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

ALEV ALEV 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.