Alev Alev 1. bölüm izle! Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv’nin yeni dizisi Alev Alev 1. bölümü ile yayın hayatına başladı. Senaryosunu Burcu Görgün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği Alev Alev dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ve Berker Güven gibi isimler yer alıyor. Alev Alev 2. bölüm fragmanı ve 1. bölüm özeti ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ALEV ALEV 1. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.

Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek’in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV 1. BÖLÜM İZLE!

ALEV ALEV 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.