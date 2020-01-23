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  3. Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye geliyor! Podyumda yürüyecek 

Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye geliyor! Podyumda yürüyecek 

Alessandra Ambrosio, Türkiye'ye geliyor! Podyumda yürüyecek 

Vıctoria’s Secret podyumlarından 2 yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio, Türkiye’ye geliyor!

Vıctoria’s Secret podyumlarından 2 yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio, Türkiye’ye geliyor! Dünyaca ünlü top model, Dosso Dossi Fashion Show’da podyuma çıkacak. 16- 18 Mart’ta Hilton İstanbul Bosphorus’ta yürüyecek olan Ambrosio, 2020 sonbahar- kış kreasyonlarından oluşan 4 kıyafet giyecek. Ünlü modele, 100 manken eşlik edecek. 


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