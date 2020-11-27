Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle şoke etti!

'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben karakteriyle tanınan ve zaman zaman değişimiyle gündemde yer alan Birsu Demir, bu kez ise verdiği pozlarla herkesi şaşkına çevirdi.

Bazı takipçileri de Demir'i, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.

2011 yılında 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demir, o zaman 12 yaşındaydı.