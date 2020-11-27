27 Kasım 2020 Cuma 10:56 | Son Güncelleme:
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle şoke etti!
Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde yer aldığı 'Alemin Kralı' adlı dizisinde canlandırdığı 'Oben' karakteriyle tanıdığımız oyuncu Birsu Demir değişimiyle şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu Demir, son paylaşımlarıyla ünlü yıldız Dua Lipa'ya benzetildi...
'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben karakteriyle tanınan ve zaman zaman değişimiyle gündemde yer alan Birsu Demir, bu kez ise verdiği pozlarla herkesi şaşkına çevirdi.
Bazı takipçileri de Demir'i, Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'ya benzetti.
2011 yılında 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demir, o zaman 12 yaşındaydı.