15 Ekim 2020 Perşembe 13:40 | Son Güncelleme:
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir büyüdü! Değişimiyle görenleri şaşırttı
Bir döneme damga vuran "Alemin Kıralı" dizisinde 'Oben' karakterine hayat veren Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı. Rol aldığı dönemde 12 yaşında olan Demir, son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
Bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeyi başardı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i görenler, genç oyuncunun değişimine şaşırıyor.
14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir'i görenler, genç oyuncunun değişimine şaşırıyor. Yaz paylaşımlarıyla dikkat çeken Demir son haliyle takipçilerinden tam not aldı.
2011 yılında 'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demir, o zaman 12 yaşındaydı.