  • $7,8112
  • 9,2709
  • 482.95
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
21 Ekim 2020 Çarşamba 21:10 | Son Güncelleme:

ALEM çekimleri 'Menajerimi Ara' dizisinde

ALEM çekimleri 'Menajerimi Ara' dizisinde

‘Menajerimi Ara'nın oyuncularını kapak yapan ALEM dergisi, bir ilke imza atarak çekimden kamera arkası görüntüleriyle diziye konuk oldu.

Menajerimi Ara’ dizisinin oyuncuları Canan Ergüder, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu ve Fatih Artman, ALEM dergisine kapak oldu. Oğlu Demir doğduktan sonra ilk kez bu kadar yoğun bir projeye giren Canan Ergüder özel hayatı ve işini nasıl dengede tuttuğunu “Ekibim bana karşı bu konuda çok duyarlı. Set dışındaki vaktim çoğunlukla oğluma ve eşime ait. Elimden geldiği kadar Demir’le vakit geçirip oyun oynuyorum. Onun gelişimini görmek çok büyük bir zevk” sözleriyle açıkladı.

Oyuncular, iş hayatlarından özel hayatlarına kadar her şeyi anlattı. 

<p>Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal

Yaşlı adamın başına kolonya dökerek tepki çekmişti: Utandıran görüntüye 5 yıl hapis cezası istendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tunceli'de teröristlerce kullanılan iki sığınak imha edildi

Banyodan sonra tanınmaz hale gelen hayvanlar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.