ALEM çekimleri 'Menajerimi Ara' dizisinde

Menajerimi Ara’ dizisinin oyuncuları Canan Ergüder, Barış Falay, Ayşenil Şamlıoğlu ve Fatih Artman, ALEM dergisine kapak oldu. Oğlu Demir doğduktan sonra ilk kez bu kadar yoğun bir projeye giren Canan Ergüder özel hayatı ve işini nasıl dengede tuttuğunu “Ekibim bana karşı bu konuda çok duyarlı. Set dışındaki vaktim çoğunlukla oğluma ve eşime ait. Elimden geldiği kadar Demir’le vakit geçirip oyun oynuyorum. Onun gelişimini görmek çok büyük bir zevk” sözleriyle açıkladı.



Oyuncular, iş hayatlarından özel hayatlarına kadar her şeyi anlattı.