Saçını 500 bin TL'ye kestirdi

NetflIx’in ilk Türk dizisi ‘Hakan Muhafız’ın başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy, saçlarını sıfıra vurdurmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncunun kel görüntüsü hayranlarını ikiye bölerken Ulusoy, yeni sezon çekimleri için soluğu sette aldı. Şu ana kadar iki sezonu yayımlanan dizinin dört sezon süreceği tahmin edilirken oyuncunun aldığı ücret dudak uçuklattı. Toplam 40’ar dakikalık ilk sezon 10 bölüm, ikinci sezon 8 bölüm şeklinde ekrana taşınan diziden Ulusoy’un bölüm başı 500 bin TL aldığı öğrenildi. Dizide Çağatay Ulusoy’un yanı sıra Hazal Ergüçlü ve Ayça Ayşin Turan oynuyor.