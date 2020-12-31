'Aldatıldınız mı?' denilen Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahar: Bana böyle sorularla gelmeyin!

Ufak Tefek Cinayetler'in Oya'sı Gökçe Bahadır geçtiğimiz gün Etiler'de objektiflere takıldı. Keyifli halleri dikkat çeken ünlü oyunu Gökçe Bahadır, basın mensupları ile uzun uzun sohbet etti. Bir fırından çıkarken kameralara yansıyan Gökçe Bahadır, yeni yıla ailesiyle birlikte gireceğini belirterek ‘Ailem Ege tarafında, biraz onların yanına gideceğim. Amacım onlarla beraber olmak’ dedi.



2020’nin kendisi için kötü geçtiğini dile getiren oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Hepimiz aynı durumdayız. Zor bir sene oldu. Herkes son günlerini ümitle hepimiz dahil olmak üzere 2021 herkes için umut oldu. Eski hayatımıza geri dönsek, yeni kazanımlarımızla beraber. Yeni yıldan umutluyuz’

GÖKÇE BAHADIR’DAN YENİ PROJE MÜJDESİ

Yeni yılda çalışacağını söyleyen Bahadır, ‘Bir aksilik olmazsa dijitalde bir işe başlayacağım. Biz yakın zamanda çekimlerine başlayacağız. Güzel bir iş olacak. Bir ters köşe olacak. Bu sefer çok farklı’ dedi.

Bahadır, yeni projesi hakkında şunları söyledi: ‘Çok farklı, tahmin edemeyeceğiniz kadar. Ben bir şey söylemeyeyim bütün kast belli gibi neredeyse. Çekimler İstanbul’da olacak’

Evde olduğu süreçte dizileri takip ettiğini belirten Gökçe Bahadır, ‘Evde geçirdiğimiz bir süreç olduğu için dizileri takip ediyorum. Bazı dizileri gerçekten çok başarılı buluyorum. Takip ettiğim güzel işler var bence. Şu an herkesin dilinde olan bir sürü güzel işler var, ‘Sadakatsiz', 'Masumlar Apartmanı', 'Kırmızı Oda' var yani’ ifadelerini kullandı.

'BÖYLE SORULARLA GELMEYİN BANA'

Ünlü oyuncu, ‘Sadakatsiz dizisi demişken aldatılan kadın oldunuz mu?’ sorusuna ise şu cevabı verdi: ‘Ben gidiyorum. Böyle sorularla gelmeyin bana, giderim’