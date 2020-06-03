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  3. Alacakaranlık filmi oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisinin ölüm nedeni belli oldu
03 Haziran 2020 Çarşamba 19:52 | Son Güncelleme:

Alacakaranlık filmi oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisinin ölüm nedeni belli oldu

Alacakaranlık filmi oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve sevgilisinin ölüm nedeni belli oldu

Mayıs ayında hayatını kaybeden, Alacakaranlık (Twilight) filmindeki Tyler Crowley rolüyle tanınan Gregory Tyree Boyce ile kız arkadaşının ölüm nedeni aşırı doz uyuşturucu kullanımı olarak açıklandı.

Alacakaranlık (Twilight) filmi yıldızlarından Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşının ölüm nedeni belli oldu. 13 Mayıs’ta Las Vegas’taki evinde ölü bulunan 30 yaşındaki Boyce ile 27 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Adepoju’nun aşırı doz uyuşturucu etkisiyle zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

NTV'nin haberine göre, Polis raporunda, cesetlerin yanında pipet ve plastik kartın yanı sıra bilinmeyen bir beyaz toz madde bulunduğu belirtilmiş, bulunduklarında çiftin bir süre önce hayatlarını kaybettiğini gösteren belirtiler taşıdıkları vurgulanmıştı.

2008 yapımı ilk Alacakaranlık filminde canlandırdığı Tyler Crowley rolüyle tanınan Boyce, 2018 yapımı Apocalypse filminde de rol almıştı.

Boyce’nin Alaya adında 10 yaşında bir kızı, sevgilisinin ise önceki ilişkisinden Egypt adında bir oğlu bulunuyor.

"30 YAŞIMI GÖRECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce, en son 10 Mayıs’ta yaptığı Instagram paylaşımında, “30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmememiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!” yazmıştı.

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