Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu aileye girdi

Sosyetenin ünlü simalarından Ceyda Kadayıfçıoğlu, dün akşam bir mekanda yeni yaşını kutladı. Uzun süredir Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu da aileye girdi ve sevgilisinin annesinin doğum gününde boy gösterdi.

MÜSTAKBEL KAYNANAYA HEDİYE DE ALDI

Alattin Kadayıfçıoğlu, annesinin doğum günü partisine sevgilisi Zehra Çilingiroğlu ile katıldı. Zehra Çilingiroğlu, anne Kadayıfçıoğlu'na tek taş küpe hediye etti.