Akrep dizisinin Duru'su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş...

Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Yusuf Çim'in başrollerini paylaştığı Akrep dizisi Star TV ekralarında yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Başrol oyuncularının yanı sıra dizide rol alan genç oyuncularda dikkat çekiyor. Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun hem güzelliği hem de oyunculuğu ile beğeni topluyor.

Akrep dizisinin Duru’su Aslı Melisa Uzun'un sevgilisinin kim olduğu ise en çok aranan konular arasında yerini alıyor. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilen Aslı Melisa Uzun'un sevgilisini gören şaşkınlık yaşadı.

Başarılı oyunculuk performansı ile dudak ısırtan Aslı Melisa Uzun kendisi gibi oyuncu olan Yağız Can Konyalı ile aşk yaşıyor. Yağız Can Konyalı, Bizim Hikaye adlı dizide rol almıştı.

ASLI MELİSA UZUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aslı Melisa Uzun 28 Temmuz 1995 tarihinde Ankara'da doğdu. 2015 yılında 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir. Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan Aslı Melisa Uzun, Arkadaşlar İyidir isimli dizide rol aldı.