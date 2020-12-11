Akrep dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Akrep dizisi nerede çekiliyor?

Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu yoğun ilgi görmeye başladı. Star Tv'nin yeni dizisi Akrep'te usta oyuncular ekranda yer alacak. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın yer aldığı dizide senaryoyu ise Erkan Birgören yazıyor. Akrep dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte bu akşam saat 20:00'de başlayacak yeni diziye dair detaylı bilgi...

AKREP DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Perihan Emgen (Demet Akbağ); kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir. Bir gece karakoldan gelen telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir.

Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir.

Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir! Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden kişi olarak karşısındadır! Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve (Müge Su Şahin)’nin hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir.

Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.

AKREP DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Akrep dizisi oyuncu kadrosunda: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz

AKREP DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde çekimler devam eden Akrep dizisinin, bazı sahneleri ise İstanbul’da Büyükçekmece gölünde devam ediyor. Beykoz’da bulunan eski bir kundura fabrikasının da film platosu olarak kullanıldığı ve dizinin iç mekan çekimlerinin burada yapıldığı aktarıldı. Ayrıca dizinin bazı sahnelerin de Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki dizi platolarında çekildiği kaydedildi.