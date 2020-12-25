Akrep 4. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Akrep 3. son bölümünde Ferda kızının intikamını alıyor

Akrep dizisi 4. yeni bölüm fragmanı öncesi yayına giren son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Akrep dizisi 3. son bölümde yaşananlar ve 4. yeni bölüm fragman detaylarını bu haberimizde derledik. Peki Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, konusu nedir?



Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in yer aldığı ‘Akrep’, ilk bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi. Geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini anlatan dizinin, bölüm sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımı da büyük merak uyandırdı.

AKREP 4. BÖLÜM FRAGMANI

Akrep dizisi 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman görüntüleri yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



AKREP SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan’ı çılgına çevirir. Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar. Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar. Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.

AKREP DİZİSİNİN KONUSU

Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan’ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur. Bu savaştan ilk kurtarılacak listesinde ise, hiçbir suçu olmayan çocuklar vardır.

Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: “Neden beni terk ettin anne?” Perihan Emgen (Demet Akbağ), kızı, torunları ve çok sevmese de kızı için katlandığı damadı ile yıllar içinde kelimenin tam anlamıyla tırnakları ile kazıyarak kurduğu rahat, konforlu ve iktidarlı bir hayat sürmektedir.

Bir gece karakoldan gelen bir telefon ile hepsinin hayatı sonsuza dek değişecektir. Kızı Berna’nın cesedi bulunmuştur. Demir parmaklıklar ardında, karşısında gencecik bir avukata Perihan’ın hayatını neden alt üst ettiğini anlatan Ferda Kendirci (Evrim Alasya) ise tırnakları ile kazıyarak bir mahalle kuaförü sahibi olmuştur ama Perihan’ın sahip olduklarının peşindedir. Karakoldan gelen telefon ile Emgenlerin evine ve hayatına bomba gibi düşen Ferda, Perihan’ın kızı, damadının ise sevgilisidir!

Henüz bir yaşında iken terkettiği kızı şimdi ailesini darmaduman eden metres olarak karşısındadır. Ferda’yı hapishaneden kurtarmak için dinleyen Ayşem’in de Ferda’nın ve kızı Merve’nin (Müge Su Şahin) hayatına bir bomba gibi düşmesi an meselesidir. Emgen Ailesi’nin torunları Duru (Aslı Melisa Uzun), Şahin (Taha Baran Özbek) ve Ece (Ahsen Türkyılmaz); Perihan ve Ferda’nın savaşının ortasında kalacaktır. Bu savaş, Ferda’nın komşusu İpek (Esila Umut) ve Aras’ın (Yusuf Çim) hayatını da tamamen değiştirecek, gençlerin hepsini aşkın ve nefretin ortasında bir dünyanın gelgitleri arasına sürükleyecektir.



AKREP DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz