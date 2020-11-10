Akıncı'nın yıldızı Büşra Develi'nin iddialı yeni imajı beğenildi. Atv'nin yeni dizisi ile karşımıza çıkacak olan Büşra Develi 5 yıl önce Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde birlikte rol aldığı Şükrü Özyıldız ile yeniden bir projede buluştu.

İkili, röportajlarında yaptıkları naif ve benzerlik içeren sözleriyle karakterlerinin çok da birbirinden uzak olmadığını sergiliyor. İkilinin Akıncı dizisindeki uyumunun da çok başarılı olacağı belli…

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla göz dolduran oyuncu, Vogue dergisi için farklı bir imaja büründü ve pozlarıyla da hayranlarını mest etmeyi yine başardı. İşte ünlü oyuncunun dergi için hazırlanan yeni imajı: