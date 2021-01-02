Akıncı'nın Didem'i Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak

ATV'de ekrana getirilecek olan ve yayınlanan fragmanıyla uzunca bir süre konuşlan Akıncı dizisi çekimlerine 5 ay önce başlanmıştı. İddialı bir şekilde ekranlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan Akıncı dizisi başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi başarılı isimler rol alıyor.



Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan Akıncı dizisinde Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da yer alacak. Giydiği kıyafet, söylediği her söz ile olay olan Deren Talu, Akıncı dizisinde Didem karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. Deren Talu, Akıncı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak.

DEREN TALU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.