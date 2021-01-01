Akıncı konusu nedir? Akıncı dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?
Atv'nin yeni dizisi Akıncı bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Ekranlara yeni soluk getirecek olan Akıncı dizisinin fragmanları büyük ilgi gördü. Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin başrollerini paylaştığı diziye dair araştırmalar da hız kazandı. Akıncı konusu nedir? Akıncı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Akıncı dizisine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik...
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı dizisi, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Akıncı konusu nedir? Akıncı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Akıncı dizisinin konusu, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın başından geçen olaylar olacak. İşte tüm merak edilenler...
AKINCI KONUSU NEDİR?
NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.
AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.
AKINCI OYUNCULARI KİMLER?
Şükrü Özyıldız
Büşra Develi
Yıldıray Şahinler
Tolga Tekin
Atakan Hoşgören
Erkan Bektaş
Sermet Yeşil
Didem İnselel
Müge Boz
Ercü Turan
Berrak Kuş
Berrin Arısoy
Serhan Onat
Yılmaz Bayraktar
Deren Talu
Kubilay Yılmaz
Zeynep Melisa Alpergün
Eren İnan