Akıncı konusu nedir? Akıncı dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler?

Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı dizisi, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak. Akıncı konusu nedir? Akıncı dizisi nerede çekildi, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Akıncı dizisinin konusu, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın başından geçen olaylar olacak. İşte tüm merak edilenler...

AKINCI KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.

AKINCI OYUNCULARI KİMLER?

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan