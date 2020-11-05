Akıncı dizisinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi birbirine çok yakıştı

Akıncı dizisinin başrolünde Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi yer alıyor. Tatlı Küçük Yalancılar isimli diziden 5 yıl sonra yeniden aynı sette buluşan ikili, birbirlerine şimdiden çok yakıştırıldı. atv’nin tanıtım filmindeki keyifli halleri ile akıllarda kalan ikili, Vogue dergisine verdikleri özel pozlarla da asalet sergiledi.

İki ünlü isim de aynı fotoğrafı sosyal medya hesaplarından yayınladı. “Ateş ediyorsunuz” diye yorum bırakan hayranlar, ikilinin karizmatik halini çok beğendiler. Büşra Develi, Matrix filminin unutulmaz karakteri Trinity’e de benzetildi.

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul’u koruyan modern bir kahramanın günümüzdeki mücadelesini anlatan Akıncı dizisi için yoğun bir çalışma yapılıyor.

Ağustos ayından bu yana sette olan ekip, gecesini gündüzüne kattı. Çekimler titizlikle devam ediyor, çünkü ortaya çok iyi bir yapımın çıkması isteniyor. Büşra Develi de bir röportajında rahat çalıştıklarını, en iyisi olması için çaba harcadıklarını dile getirdi.