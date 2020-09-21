Atv’nin tanıtım çekimlerinde ilk kez bir araya gelen Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız’ın iyi uyumları Akıncı dizisi adına çok olumlu bir gelişme olarak görünüyor. Büşra Develi’nin güzelliği ve enerjisi ile Özyıldız’ın karizması hemen dikkatleri çekti. Akıncı dizisi Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız'ı buluşturuyor.

Türkiye’nin ilk kahraman markası olmak amacıyla yola çıkan Akıncı, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan, modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu macerasını konu edinecek.

Hikayesi ile de dikkatleri çeken Akıncı dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Başrol oyuncularının iyi bir seçim olduğu ve enerjilerinin de yüksek olacağı daha ilk buluşmalarında ortaya çıktı.