Kötülerin yeni korkulu rüyası Akıncı olacak… “Hiçbir suç cezasız kalmaz” sözünden hareket edecek olan Akıncı, bir süper kahraman. Dizi, Türkiye’de pek de denenmemiş bir yapım ve süper kahraman hikayesinin izleyicilerden nasıl bir dönüş alacağı merak ediliyor. Akıncı dizisi bomba gibi geliyor! Şükrü Özyıldız süper kahraman oldu...

Dizi için Ağustos ayından bugüne kadar titizlikle çalışmalar yürütülüyor. Acele edilmeden, sahneler en iyi olacak şekilde hareket ediliyor. Hem Şükrü Özyıldız hem de Büşra Develi, daha önce yaptıkları açıklamalarda çok heyecanlı olduklarını ve çok da emek vererek, hiçbir şeyi atlamadan yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylemişti.

Akıncı dizisinin 3. fragmanı da geldi. Artık süper kahramanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Şükrü Özyıldız, kötülerin korkulu rüyası olan Akıncı karakterinde çok farklı bir imaj ile izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, yeni karakteri için kilo verdiğini ve daha fit bir vücuda sahip olduğunu ve kilosunu korumak için de fedakarlıklar yaptığını açıkladı.



