Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu nedir?

Aksiyon türündeki Akıncı dizisinin kadrosunda Şükrü Özyıldız, Büşra Develi gibi popüler isimler yer alıyor. Modern bir halk kahramanı hikayesi olan Akıncı'nın ilk tanıtım filmleri de yayınlandı. Akıncı dizisinin 1. bölüm fragmanı, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. İşte yeni yılın ilk dizisi olan Akıncı dizisi ile ilgili merak edilenler...



Akıncı dizisi yeni sezonda atv ekranında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin başrollerinde Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız yer alıyor.

Türkiye’nin ilk kahraman markası olmak amacıyla yola çıkan Akıncı, kökleri Osmanlı tarihine uzanan ve İstanbul’u koruyan, modern bir kahramanın günümüzdeki zorlu macerasını konu edinecek.

Hikayesi ile de dikkatleri çeken Akıncı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncularının iyi bir seçim olduğu ve enerjilerinin de yüksek olacağı daha ilk buluşmalarında ortaya çıktı.



AKINCI İLK BÖLÜM FRAGMANI

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BAŞROL OYUNCULARINI YAKINDAN TANIYALIM

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Trabzonlu'dur.Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmus programıyla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurt dışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan oyuncu, bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda, reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 yılında Derin Sular adlı dizide görülmüştür.

2013 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva'da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

2015'te, Star TV'de yayımlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18. bölümde final yapmıştır.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

İlköğrenimin ardından ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış, orta öğrenim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Daha sonra hedefleri doğrultusunda tiyatro ve oyunculuk üzerine eğitim almak için İstanbul'a taşınmış; üniversite ve yetenek sınavlarından başarıyla geçerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okumaya hak kazanmıştır. Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte rol almıştır. 2015'te, Pretty Little Liars uyarlaması olan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini ve[1]Tatlı İntikam'da Rüzgar karakterini canlandırmıştır. Büşra Develi, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır.

Akıncı Oyuncuları

Şükrü Özyıldız

Büşra Develi

Yıldıray Şahinler

Tolga Tekin

Atakan Hoşgören

Erkan Bektaş

Sermet Yeşil

Didem İnselel

Müge Boz

Ercü Turan

Berrak Kuş

Berrin Arısoy

Serhan Onat

Yılmaz Bayraktar

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün