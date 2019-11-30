Akın Kırıkkayaoğlu nereli, kaç yaşında? Chef's Arena Akın Kırıkkayaoğlu kimdir?
Akın Kırıkkayaoğlu kimdir? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Chef's Arena yarışmacılarından Akın Kırıkkayaoğlu izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Erkekler takımında yer alan Akın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Akın Kırıkkayaoğlu nereli, kaç yaşında? İşte cevabı...
Chef's Arena yarışmacısı Akın Kırıkkayaoğlu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yarışmayı izleyenler 'Chef's Arena Akın kimdir?' sorusunu sormaya başladı. Daha önce Kısmetse Olur programı ile ekranlarda yer alan Kırıkkayaoğlu, Chef's Arena yarışma programı ile yine izleyici karşısına çıktı. Akın Kırıkkayaoğlu kimdir, nereli? sorusunun yanıtı haberimizde
AKIN KIRIKKAYAOĞLU KİMDİR
Chef's Arena erkekler takımı yarışmacısı Akın Kırıkkayaoğlu 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. 29 yaşında olan Akın Kırıkkayaoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Mesleği aşçılık olan Kırıkkayaoğlu mesleğine aşık birisidir. Eğitimini ilk olara Makina Mühendisliğinde devam ettiren AKın 3. sınıfta okulu bırakarak aşçılığa yönelmiş ve aşçılık üzerine 2 üniversite bitirmiştir.
Kısmetse Olur Akın Yaşı: 29
Kısmetse Olur Akın Boyu: 1,74
Kısmetse Olur Akın Kilosu: 72