Akın Kırıkkayaoğlu nereli, kaç yaşında? Chef's Arena Akın Kırıkkayaoğlu kimdir?

Chef's Arena yarışmacısı Akın Kırıkkayaoğlu izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan yarışmayı izleyenler 'Chef's Arena Akın kimdir?' sorusunu sormaya başladı. Daha önce Kısmetse Olur programı ile ekranlarda yer alan Kırıkkayaoğlu, Chef's Arena yarışma programı ile yine izleyici karşısına çıktı. Akın Kırıkkayaoğlu kimdir, nereli? sorusunun yanıtı haberimizde

AKIN KIRIKKAYAOĞLU KİMDİR

Chef's Arena erkekler takımı yarışmacısı Akın Kırıkkayaoğlu 1990 yılında Ankara'da doğmuştur. 29 yaşında olan Akın Kırıkkayaoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Mesleği aşçılık olan Kırıkkayaoğlu mesleğine aşık birisidir. Eğitimini ilk olara Makina Mühendisliğinde devam ettiren AKın 3. sınıfta okulu bırakarak aşçılığa yönelmiş ve aşçılık üzerine 2 üniversite bitirmiştir.

Kısmetse Olur Akın Yaşı: 29

Kısmetse Olur Akın Boyu: 1,74

Kısmetse Olur Akın Kilosu: 72