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  3. Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan arasında kıskançlık krizi! Evi terk etti
22 Mayıs 2020 Cuma 17:30 | Son Güncelleme:

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan arasında kıskançlık krizi! Evi terk etti

Akın Akınözü ve Sandra Pestemalciyan arasında kıskançlık krizi! Evi terk etti

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Akın Akınözü'nün, Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı başına iş açtı. Oyuncunun sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşadığı iddia edildi.

Ünlü aktör Akın Akınözü, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Srbija Danas'ın iddiasına göre; Sırbistan'da 'İmkansız Aşk' dizisindeki rolüyle en popüler Türk aktör konumundaki Akın Akınözü, Jelena Karleusa hayranlığı nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor.

VİDEOLARI İZLERKEN YAKALANDI

Nitekim evlenmek üzere olan oyuncunun ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girmiş durumda.

Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi.

EVİ TERK ETTİ!

Jelena'nın Instagram'ından çıkamadığı aktarılan oyuncuyu gören sevgilisinin bundan çok rahatsız olduğu ve eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi.

Hırvatistan basınından dnevno ve 24sata'ya göre ise Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerden kendisine hayran olan Akın Akınözü'nün oyuncunun devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimali sonrası çok mutlu olduğu iddia edildi.

BUZLARI ERİTTİLER

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritmişti.

2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya gelmişti. Eşi için kesenin ağzını açan yıldız futbolcu, Jelena'ya barışma hediyesi olarak Sırbistan'da dört banyo, sekiz oda, sauna ve yüzme havuzlu bir villa almıştı.


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