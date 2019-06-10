Akın Akınözü bedelli askerlik için teslim oldu! Akın Akınözü kimdir, nereli?

Akın Akınözü kimdir, nereli? Akın Akınözü bedelli askerlik için birliğine teslim oldu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de Miran karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Akın Akınözü bedelli askerlik için görev yapacağı birliğine teslim oldu. Hercai dizisi ile yükselişe geçen ve herkes tarafından konuşulan Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile bedelli askerliğe gideceğini duyurdu. Akınözü, paylaşımında saçlarını kestirmiş ve manikür yaptırmıştı. Askere gideceğinin öğrenilmesi üzerine hayranları tarafından araştırılmaya başlanan Akın Akıözü’nün kaç yaşında olduğu, memleketi ve hayatı merak ediliyor. Peki, Akın Akınözü kimdir?

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır. 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım atmıştır. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy göstermiş daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol almıştır.

Ancak Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu ve çok daha büyük kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Hercai ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Akınözü, instagram'da hızla yükselen takipçi sayısıyla şu anda 1,9 kişinin takip ettiği bir isim haline geldi.

Akınözü'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi Özlem Akınözü vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş.

Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, lise yıllarında oğlunun konservatuvar okumasını istemiş ama oğlu matematik okumayı tercih etmiş. Akın Akınözü, ilk tercihini yapıp Amerika'da Los Angeles – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math'de okuyarak mezun olmuş.

Daha sonrasında Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Akınözü, okul bittikten sonra annesinin isteği üzerine oyunculuğa yönelmiş.

Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

AKIN AKINÖZÜ’NÜN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Hercai (Miran) (TV Dizisi)

2017-2018 – Aslan Ailem (Murat) (TV Dizisi)

2017 – Payitaht Abdülhamid (Ömer) (TV Dizisi)

2016 – Arkadaşlar İyidir (Yunus) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (İvan/Ali) (TV Dizisi)

2014 – Azrail (Sinema Filmi)

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN TESLİM OLDU

Oyuncu Akın Akınözü askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!