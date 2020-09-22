Akın Akınözü: 30. yaşımın hayatıma, Nemrut Dağı'na doğan güneş gibi doğmasını dilerim

Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü bugün 30 oldu. Yeni yaşını Instagram'dan paylaştığı bir kare ile kutlayan oyuncu, paylaşımına "30. yaşımın hayatıma, Nemrut Dağı’na doğan güneş gibi doğmasını dilerim... Şimdiden sevginizle ve desteğinizle, hayatıma bu dileğimin bile ötesinde bir güzellik kattığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bundan sonra bana da bu yolda dengemi kaybetmeden sizinle beraber yürümek düşer..." notunu düştü.

Öte yandan Akın Akınözü'nün hayranları genç oyuncunun doğum günü için Kansersiz Yaşam Derneği, Lösev ve Darüşşafaka Derneği'ne ünlü oyuncu adına bağışta bulundular. Hayranlarının şu ana kadar 14 bin TL tutarında bağış yapıldığı öğrenildi. Öte yandan Akın Akınözü adına Bitlis'te bir kütüphane de kuruldu.