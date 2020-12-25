Akılalmaz olay! Kız arkadaşının gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı

Sosyal medya bir ilişkinin daha bitmesine neden oldu! Son dönemin en çok kullanılan uygulamalarından TikTok’ta kız arkadaşının videosunu çeken Sam Nunn videoyu yeniden izleyicine gözlerine inanmadı.



GÖZLERİNDEKİ YANSIMADAN ALDATILDIĞINI ANLADI

Sam Nunn kız arkadaşının gözlerindeki yansımada Tinder isimli arkadaşlık sitesinde başka erkekler ile iletişim kurduğunu fark etti. Anında ilişkisin sonlandıran Nunn, sosyal medyada olayın kurgu olduğu yönündeki iddiaları ise kesin bir dille yalanladı.