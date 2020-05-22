Aka Sokaklar 553. bölüm izle! Hüsnü ölecek mi? Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar 22 Mayıs Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 553. bölümünde Hüsnü Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılıyor ve durumu ciddileşiyor. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağırlaşması üzerine Ankara’dan gelirken Mesut ve çocuklar perişan oluyor. Peki, Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...



ARKA SOKAKLAR 553. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeliha, Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler. Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direk hastaneye gider. Gözleriyle durumu görüp, ekibi kontrol etmek ister.

ARKA SOKAKLAR 553. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Mesut adeta dağılmış durumdadır. Zeliha, Tekin hastanede babalarından gelecek iyi bir haber duymanın umuduyla beklerler; ama, maalesef ki hayatta her şey istendiği gibi gitmemektedir.

Cemal, Ezgi'nin kendisine iyi bakmamasından yakınmaktadır. Uzun zamandır kendisine şöyle güzel bir yemek yapmamıştır. Ezgi, Cemal’den bu sözleri duyunca Mazlum’un dükkandaki fırınında poğaçalar börekler hazırlar. Mazlum da, Selin için hazırladığı poğaçanın içine not yazıp Ezgi’yle gönderir. Poğaça yanlışlıkla Mesut’un eline geçer ve olanlar olur.

ARKA SOKAKLAR 554. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.