Aka Sokaklar 551. bölüm izle! Arka Sokaklar 552. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı heyecan dolu son bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Televizyon ekranlarının efsane dizisi Arka Sokaklar 551. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 551. bölümünde Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın kamyonuna malları yükler. Hakan hesapta olmayan bu durum karşısında şaşkındır. Ancak verilen adrese doğru yola koyulur. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.



ARKA SOKAKLAR 551. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR 551. SON BÖLÜM ÖZETİ

Covid-19 sebebiyle ekibimizde sıkı önlemler alır. Emniyete girişte her giren kişinin özel kostümlü polis memuru tarafından ateşi mutlaka ölçülerek içeriye alınmaktadır. Herkeste mutlaka maskesini takmaktadır. Hakan gizli görev gereği kamyonetle orman yolunda ilerler. Yolun sonunda kendisini bekleyen aracın yanında durur.

Azim’in hesabına çalışan adamlar, Hakan’ın kamyonuna malları yükler. Hakan hesapta olmayan bu durum karşısında şaşkındır. Ancak verilen adrese doğru yola koyulur. Azim terör örgütüne silah hazırlığındayken, adamı İlhan’la beraber, Kadri de gelmiştir. Kadri bundan sonra Azim’le işbirliği halinde çalışacaktır. Ancak Azim bir iş adamının kızını kaçırmıştır. Kadri kendisini bu durumun ortasında bulduğu için hoşnutsuzdur.

İş adamı Yaşar’a telefon açılır ve kızının kaçırıldığı haber verilir. Ekibimiz durumdan haberdar olur ve olayın peşine düşerler. Ancak Yaşar kızını öldürmemeleri için polisten bağımsız hareket etmeyi planlamaktadır.

Figen ve kız kardeşi Sinem İbrahim’in tuzağına düşmüştür. İbrahim Figen’i pazarlamak için kadına baskı yapmaya başlar. Ekip yoğun şekilde işlenen kadın cinayetlerini araştırdığında bir telefon sinyaline ulaşır. Ulaşılan sinyal, daha öncesinde kadın ticareti yapan İbrahim’le temas kurmuştur. Ekibimiz yeni bir kadın cinayetini daha engellemek için harekete geçer.

Gürcan, mahallenin serserisi Halil ve adamları tarafından kurşunlanır ve hayatını kaybeder. Eşyaları abisi Ercan’a teslim edilir. Mahalledeki kızlar olayı izlemişlerdir. İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilirler. Halil’den çekindikleri için konuşmak istemezler.

Kızlardan Damla, Cemal’den etkilenir ve görgü tanıklığı yapmayı kabul eder. Aracın plakasını verir. Tam o esnada Damla’nın annesi gelir ve kızının ifade vermesini engeller. Damla, annesinin baskısıyla ifade vermekten vazgeçer. Damla’nın plakasını verdiği araç üzerinden Halil’e ulaşmaya çalışılır. Halil Damla’nın polise ifade vediğini öğrenecektir ve genç kızın korunmaya alınması gerekecektir. Bu görev Cemal’e verilir. Ezgi bu durumdan oldukça rahatsızdır.

ARKA SOKAKLAR 552. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.