Aka Sokaklar 548. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 549. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının uzun dönemdir yayın hayatına devam eden sevilen dizisi Arka Sokaklar 3 Nisan Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 548. bölümünde Mesut, Ragıp’ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp’ı başından vurur. Mesut, Aslı’nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar. Peki, Arka Sokaklar 549. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ARKA SOKAKLAR 548. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı ve İlyas, cenaze teslimi sırasında Hasan’ın silah arkadaşları rolü yaparlar. Aslı, ikiyüzlü tavrını sürdürür. Nedim de gelmiştir cenazeye. Mesut Nedim’i kolundan tuttuğu gibi bir köşeye çeker. Arkadaşını bu kez biraz daha sert uyarır. Ekibimiz, Rıza Baba’dan aldıkları haberle cenazeden ayrılır. Aslı ve İlyas’da telaşla çıktıklarını görünce peşlerinden giderler. Ragıp ve adamlarına baskın düzenlenir. Mesut, Ragıp’ı yakalayıp başına silah dayadığında Aslı da silahını çekip Ragıp’ı başından vurur. Mesut, Aslı’nın bu garip hareketine anlam veremez ve kadını tutuklar.

Nedim, Aslı’nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan’ın ölümünde Aslı’nın parmağı olup olmadığını sorar.

Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut’un ilgisi Selin’in üzerindedir. Selin’i rahat ettirmeye çalışır.

Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin’i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır.

Zeliha, Berk’in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk’in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha’nın başına iş açacaktır.

Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali’yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali’yi takibe başlar…

ARKA SOKAKLAR 549. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.