Aka Sokaklar 547. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D ekranlarının uzun dönemdir yayın hayatına devam eden sevilen dizisi Arka Sokaklar 20 Mart Cuma günü yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 547. bölümünde Mesut, Selin’den haber alamaz. Daha sonra Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve peşine düşer. Konuma gelindiğinde karşılaşılan manzara ise herkesi korkutur. Peki, Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...



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ARKA SOKAKLAR 547. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nükhet çıkar ortaya. Kadri, Aslı’dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı’nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır.

Nadya, kendini Engin’e savunmak için Alper’in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadya yalan söylemiştir. İki araç Engin’in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl’ın yanına Nadya gelir Engin’i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozuğu için Engin’i öldürmek istediğini söyler. Karl, Nadya’ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbaratını kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler.

Selin ve Mesut evdeyken Selin’e Beyza’dan mesaj gelir. Adem’in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut, Selin’den haber alamayınca Beyza’dan Selin’e gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim’e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir; ancak, Selin’e ulaşamazlar. Selin’in arabası bir köşede park halinde, silahı, rozeti, kırılmış telefonu yerde.

ARKA SOKAKLAR 548. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.