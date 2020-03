Aka Sokaklar 545. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 545. bölümünde Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Daha sonra ise Nedim ile Mesut karşı karşıya gelir ve tartışırlar. Arka Sokaklar 546. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.



ARKA SOKAKLAR 545. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, Fatih’i karşısına almıştır. Karısını ve çocuğunu öldüren adama her an her şeyi yapabilecek durumdadır. Bir anda Aslı gelir ve Fatih’i öldürür. Kadri’nin has adamı Şefik, Nedim’i ortadan kaldırtmak için tetikçi Efkan’ı görevlendirir. Nedim’in evine silahlı saldırı olur. Ekip kimin saldırdığını araştırmaktadır. Ekip çok katlı bir apartmana baskına gider. Her katta karşılarına farklı bir olay çıkar. Tetikçi Efkan’a ulaşıldığı zaman da kargaşa bir ortam olur ve bir kadın ölür. Suçsuz kadının Ali tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır. Savcı Fahri incelemeye gelir ve cinayetten Ali suçlu bulunur.

Hüsnü’nün eski komşusu Hamiyet, boşanıp mahalleye geri dönmüştür. Gözünü Hüsnü’ye dikmiştir; ama, adamdan yüz bulamaz. Hamiyet bütün şartları zorlar ve evine hırsız gelmesinden şüpheli olduğunu söyleyip Hüsnü’yü eve çağırır. Hüsnü kadının kendisine asıldığından emin olur. Hamiyet’in eski eşi başına bela olmaktadır. Emniyetten koruma ister. Hamiyeti koruma görevi Hüsnü’ye verilir, emniyette durum komedisi yaşanır. Hamiyet adama Hüsnü’nün kendini koruduğundan bahsedince eski eş Hüsnü’ye de musallat olur.

Pınar bileğine bir dövme yaptırıp eve gelir. “Ali’m” yazdırmıştır. Ali bu jest karşısında mutlu olmuş gibi davranır; ancak, Pınar aynısını kendisinden de beklemektedir. Ali birkaç bahane sunar ama Pınar bir türlü ikna olmaz.

ARKA SOKAKLAR 546. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.