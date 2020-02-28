Aka Sokaklar 544. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı arama motorunda yoğun olarak aratılıyor. Ekranların efsane dizisi Arka Sokaklar her bölümüyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Dizinin 544. bölümünde Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. İkilinin durumu kritiktir ve Aydan’ın karnındaki bebeğin de durumu ağırdır. Arka Sokaklar 545. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde.

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ARKA SOKAKLAR 544. SON BÖLÜM ÖZETİ

Avukat Nedim ile eşi Aydan rutin doktor kontrolü çıkışında silahlı saldırıya uğrarlar. Nedim iyi durumdadır; ancak, Aydan yaralıdır. Apar topar ameliyathaneye alınır. Aydan’ın, birçok yerinden kurşun yarası vardır. Bebeğin de, kendisinin durumu kritiktir. Bu sırada yeni bir narkotik polisi tayini olur. Bu kişi Aslı adında yeni biridir. Aslı, İstanbul’a ekibiyle birlikte tayin olmuştur ve Engin Müdür’e emanet edilir.

Ekibimiz villa soygunu yapan bir çetenin peşine düşer. Nergis adında yabancı genç bir kız kaçırılmıştır. Bir villada hizmetçilik yapan Nergis’e ulaşılır ve çalıştığı evdeki aileye yapılan soygun anlattırılır. Soygunu gerçekleştiren Cemil ile Dursun’un sistemi, lüks villaların hizmetçilerini kaçırıp kasa şifresi gibi bilgileri öğrenerek sorgun gerçekleştirmeleri olarak belirlenir. Ekip bu operasyon için kusursuz bir plan gerçekleştirir ve operasyonun başkahramanları Hüsnü ile Ezgi olacaktır. Hüsnü villanın sahibi playboy bir adam rolüne, Ezgi de evin hizmetçisi rolüne bürünür.

Arda görev başındadır. Bu sırada Şükran’dan telefon gelir. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelmiştir ve boşluğu vardır. Arda ile görüşebilecekleri başka zaman da yoktur. Arda ekip arkadaşlarından bu konuda yardım ister. Bu durum komik bir hal oluşturur.

ARKA SOKAKLAR 545. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.