Aka Sokaklar 537. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma günlerinin vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar izleyicilerini ekran başına kilitleyen bir bölümle karşısına çıktı. Arka Sokaklar 538. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Pınar fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Bebeklerden birinin öldüğünü öğrenir. Pınar ölmüşte olsa ikizlerden birini aldırmaya onay vermez. Durumu daha da kötüye gitmesi ve hayatının tehlikeye düşmesi an meselesidir. Zeliha ise kuryenin yaşadığını öğreniyor ve hayatı tehlikeye giriyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde

ARKA SOKAKLAR 538. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 537. SON BÖLÜM ÖZETİ

Pınar fenalaşır ve hastaneye kaldırılır. Bebeklerden birinin öldüğünü öğrenir. Pınar ölmüşte olsa ikizlerden birini aldırmaya onay vermez. Durumu daha da kötüye gitmesi ve hayatının tehlikeye düşmesi an meselesidir. Zeliha, Pınar için babasıyla hastaneye gelir. Tarık, uzaktan Zeliha’yı izler ve yalnız yakaladığı bir an Zeliha’nın yanına gelir. Zeliha, Tarık’ın yaşadığı gerçeğiyle yüzleşiyor ve hayatı yeniden tehlikeye giriyor.

Bülent, sahte pasaport bastırmak için matbaaya gelir. Ekip de iz üstündedir ve matbaaya gittiğini öğrenip peşinden giderler. Tarık da haberdar olmuştur ve Bülent’le sıkı bir kavgaya tutuşurlar. Tarık, matbaa da bomba düzeneği hazırlamıştır. Mesutlar matbaaya geldiğinde hoş olmayan bomba sürpriziyle karşılaşırlar.

Nadya, Alman istihbarat ajanı olan eski dostu olan Herman’la karşılaşır. Nadya Almanya’ya döneceğini söyler ve kısaca sohbet ederler. Herman eve dönerken takip edildiği endişesindedir. Sokakta yürürken fazlasıyla tedirgindir. Peşinde korktuğu kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Başta evinin kapısındaki pilavcıdan olmak üzere etrafındaki herkesten şüphe duymaktadır.

Dilek, Savcı Erkan’ın odasındadır ve iş birliği yapmaya hazır vaziyettedir. Hakan bu esnada evini temizlemiştir, eşyalarını toplayıp evden ayrılır. Dilek’in anlatacakları başına büyük iş açacaktır.

On iki yaşlarında bir kayıp kız bulunur. İsmi Miray’dır. Adli tıp muayenesinde küçük kızın istismara uğradığı anlaşılır. Selin ve Ezgi, suçluları bulmak konusunda kararlıdır. Selinler, Rıza Baba’nın fikriyle Miray yaşında kızların sosyal medya hesaplarına benzeyen hesaplar açarlar. Sapığın kendilerine ulaşmasını sağlamayı hedeflerler.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.