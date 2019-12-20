Aka Sokaklar 536. son bölüm izleme linki! Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz’ın yer aldığı Arka Sokaklar tüm heyecanıyla devam ediyor. Son bölümde Hakan’ın Dilek ile olan münasebeti nedeniyle ekiple arası açılıyor. Rıza Baba Hakan’dan kimliğini ve silahını bırakıp ekibi terk etmesini istiyor. Öte yandan Hüsnü’nün Zeliş’i kurtarma çabaları devam ediyor. Peki, Arka Sokaklar 537. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

ARKA SOKAKLAR 537. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ARKA SOKAKLAR 536. SON BÖLÜM ÖZETİ

Dilek’in evinde ölü gibi yatan İbrahim’in oğlu Taner, babası ortadan kaybolduğu için endişeli bir şekilde emniyete gelir. Hakan durumdan haberdar olup gerilir. Dilek’le konuşmak için buluşur. Bahar tesadüfen Hakan’ı, Dilek’le hararetli şekilde konuşurken görür. Hakan’ı arkadaşça uyarmaya çalışır; ancak, Hakan’dan sert bir yanıt alır. Bahar, Hakan’ın Dilek’le görüştüğünü Hüsnü’ye haber verir. Hüsnü sinirli şekilde Hakan’a çıkışır. Rıza baba, Hakan ile ilgili nasıl bir karar verecektir?

Tarık ve Bülent anlaşmazlığa düşer ve evde kavgaya tutuşurlar. Tarık, Bülent’i gözünü kırpmadan vurur. Zeliha da olaya şahit olur. Zeliha artık gerçekle iyice yüzleşmiştir. Panik halde babasını arar. Aşık olduğu adamın nasıl biri olduğunu gözleriyle görmüştür. Ender ve babası Saffet nezarettedir. Rıza görüntüyü Kemalettin’e izletir ve Tarık’ı ister adamdan. Kızının katilini bulmuştur. Kemalettin kabul eder. Tarık tuzağa çekilir. Ender’i yakalamak için belirlediği adrese geldiğinde polislerden birini fark eder ve kaçmaya başlar. Ekip peşinden gider. Tarık içindeyken aracı takla atıp patlar. Zeliha’nın nerde olduğu bilinmemektedir. Bunu tek bilen de Tarık’tır.

Selin, Kerem’le birlikte Gazi Kafe’de ödev yaparlar. Mesut, Mehmet’in oğlu olduğunu öğrenince gerilir. Durumdan hoşlanmamaktadır. Selin’i içten içe Mehmet’ten kıskanmaktadır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.