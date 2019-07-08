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Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti

Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti

Ajda Pekkan’ın yeni şarkısı “Canın Sağolsun” da Sinan Akçıl’ın seslendirdiği kısımlar çıkarıldı ve revize edilip yeniden yayımlandı.

Ajda Pekkan'ın yeni şarkısı 'Canın Sağolsun'un klibi ekranlarda dönmeye başladı. Ancak Pekkan, 7 saat sonra tüm dijital platformlardan videoyu yayından kaldırdı. Sanatçının klipteki bazı görüntüleri beğenmediği için kaldırdığı iddia edildi. Sosyal medyada "Ajda kesin görüntüsünden memnun kalmamıştır" söylentileri dolanınca yapım şirketinden bir açıklama geldi. Şirket "Pekkan, düzenlemeyle ilgili birkaç yere takıldı. Düzeltildi” dedi. Şarkı yeniden revize edilip sevenlerin beğenisine sunuldu. Kipte Sinan Akçıl’ın seslendirdiği kısımların çıkarıldığı gözlendi. 

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