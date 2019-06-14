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14 Haziran 2019 Cuma 09:47 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 09:52

Ajda Pekkan'ın villası pahalı bulunduğu için satılmadı

Ajda Pekkan'ın villası pahalı bulunduğu için satılmadı

Bahçeköy’de oturduğu 1000 metrekarelik havuzlu villasını 2 yıl önce satışa çıkarmıştı. İstediği fiyat 8 milyon 700 bin dolardı. Pahalı bulundu, satılmadı.

Süperstar 200 bin dolarlık indirim yaptıysa da henüz müşteri bulamadı.  Villanın Ajda Pekkan’a ait olduğunu öğrenenler emlakçıyı arayıp “Satın almayı düşünüyoruz, bir gezip bakalım” diyormuş. İki yılda rekor ziyaretçi kabul eden Ajda Pekkan sonunda şöyle isyan etmiş:

“Ev müzeye döndü. Her hafta onlarca kişi gelmek istiyor. Arada hayranlarım da var. Ama satış yok.”
 

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