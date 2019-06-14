Ajda Pekkan'ın villası pahalı bulunduğu için satılmadı

Süperstar 200 bin dolarlık indirim yaptıysa da henüz müşteri bulamadı. Villanın Ajda Pekkan’a ait olduğunu öğrenenler emlakçıyı arayıp “Satın almayı düşünüyoruz, bir gezip bakalım” diyormuş. İki yılda rekor ziyaretçi kabul eden Ajda Pekkan sonunda şöyle isyan etmiş:

“Ev müzeye döndü. Her hafta onlarca kişi gelmek istiyor. Arada hayranlarım da var. Ama satış yok.”

