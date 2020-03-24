Ajda Pekkan'ın bir milyon TL'lik korona kaybı

RECEP ASLAN



Korona virüsünün hızla yayılmasından sonra eve kapanan ünlü isimler, konserlerini bir bir iptal ediyor. Aylar öncesinden planlanan sahnelerini hem kendi hem de dinleyicilerinin sağlığı için ertelemek zorunda kalan isimlerden olan Ajda Pekkan, büyük bir kayıp yaşadı.

EN ÖNEMLİSİ SAĞLIK



Kıbrıs ve İstanbul’daki 3 konserini iptal etmek zorunda kalan Ajda Pekkan, 1 milyon TL’den oldu. Aksilikler olmasaydı 1 milyon TL kazanacak olan Pekkan’ın yakın çevresine ‘Paradan ziyade sağlık daha önemli’ dediği öğrenildi. Sanatçı yaz ayına kadar evinde dinlenerek karantina günlerini geçirecek. Sahnesini iptal eden diğer isim Ebru Gündeş ise 600 bin TL kazanacaktı.