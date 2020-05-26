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  3. Ajda Pekkan'dan Best Of projesi geliyor!
26 Mayıs 2020 Salı 23:49 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan'dan Best Of projesi geliyor!

Ajda Pekkan'dan Best Of projesi geliyor!

Türk Pop Müziği'ne sayısız eser kazandıran Ajda Pekkan'dan Best Of projesi geliyor!

Ünlü isim, besteci Aykut Gürel ile kolları sıvadı ve yıllar önce okuduğu eserlere faklı bir yorum getirmeye hazırlanıyor. Albümün müjdesini veren ünlü müzik adamı Aykut Gürel, “Ajda Pekkan’ın 2000’lerden önce yapmış olduğu şarkıları başka bir dilde yapsak diye çok heyecanlandım, Ajda Hanım’ı da heyecanlandırdım. 7- 8 şarkıyı bitirdik” dedi. 


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