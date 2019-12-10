2 milyon liralık oturuş

Ajda Pekkan, şarkılarıyla müzik piyasasına damga vururken reklam çalışmalarıyla da şirketlerin tercih edilen ismi olmaya devam ediyor. Daha önce dondurma ve tekstil gibi birçok markanın reklam çalışmasında yer alan Pekkan, bu kez bir mobilya şirketinin yüzü oldu. Pekkan, böylelikle yeni yıla 2 milyon TL’lik bir anlaşmayla girdi. Dudak uçuklatan bir ücretle kamera karşısına geçen başarılı isim, reklam için ‘Yıldızların Altında’ şarkısını seslendirdi. Sanatçı yılbaşı akşamı da uzun süredir beraberlik yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile yeni yılı karşılamak için 800 bin liralık sahne teklifini geri çevirmişti.