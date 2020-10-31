Ajda Pekkan'a 'kaçak yapı' cezası

Ajda Pekkan, eski sevgilisi Ahmet Mavitan'ın 1978'de hediye ettiği Tarabya'daki Boğaz manzaralı arsaya villa yaptırmıştı. Takvim Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Süperstar, mülkündeki kaçak yapılar nedeniyle 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

74 yaşındaki sanatçının Tarabya'daki villası 900 metrekarelik bir arsada yer alıyor.