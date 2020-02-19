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  3. Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona mı erdi?

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona mı erdi"

Süperstar Ajda Pekkan'ın, 2012 yılında aşk yaşamaya başladığı Bülent Çavuşoğlu ile ilişkisini sona erdirdiği öne sürüldü.

Ajda Pekkan, 2012’de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğluile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam ediyor, gözlerden uzak kalmaya çalışıyorlardı. Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu’ndan yine ayrılmış, dedikoduya göre de bu kez dönüşü yokmuş.

RÖTARLI KUTLAMA

Ajda Pekkan’ın doğum günü 12 Şubat’taydı. Ama kutlaması rötarlı oldu. Süperstar için önceki gece kardeşi Semiramis Pekkan ve yakın arkadaşı Oya Germen, Balat’taki Agora Meyhanesi’nde eğlence düzenledi. Müzisyen arkadaşları da katıldı. 74 yaşına basan Ajda Pekkangece boyunca şarkılara eşlik etti. Çıkışta fotoğraflarının çekilmemesi için çalışanlara özel önlem aldırdı.


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