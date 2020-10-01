Ajda Pekkan sessizliğini bozdu: Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!

Ajda Pekkan ve Hakan Altun’un aşk yaşadığı dedikodusu magazin dünyasına bomba gibi düştü. İddia “Söylemezsem Olmaz” programında ortaya atıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama, Hakan Altun’un menajeri Süleyman Çakmakçı’dan geldi: “Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum’da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler.”

"ÇIKTIK EĞLENDİK"

Kelebek'in haberine göre Ajda Pekkan ise haberleri tiye aldı: “Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!”