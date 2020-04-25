Ajda Pekkan şaşkına çevirdi: Çantalarımın hepsi çakmadır!

2. Sayfa'nın bugünkü canlı yayın konuğu 74 yaşındaki Ajda Pekkan oldu. Pekkan,"Çantalarımın hepsi çakmadır. Orjinallerine para veremem. Öyle çok pahalı tektaşlarım pırlantalarım da yoktur” diyerek samimi bir itirafta bulundu.

Pekkan ayrıca, evdeki yemeklerin hepsini kendisinin yaptığını söyledi.

SPOR POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Yaşına rağmen oldukça fit bir görünüme sahip olan Pekkan, dün akşam yaptığı "Güzel günler yakın" paylaşımıyla, corona virüse meydan okudu. Evinin bahçesinde spor yapan Pekkan'ın fit vücudu, herkes tarafından oldukça dikkat çekti. Paylaşım ise kısa sürede, binlerce kişi tarafından beğeni topladı.