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  3. Ajda Pekkan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde müzikseverlerle buluştu
10 Haziran 2020 Çarşamba 17:21 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde müzikseverlerle buluştu

Ajda Pekkan 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ilk gününde müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda önceki gün başlayan ve bir ay boyunca sürecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu.

Pekkan performansı sırasında kendilerine bu imkanı veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

AJDA PEKKAN'IN KONSERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 gününde Pekkan'ın ardından sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.

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