Ajda Pekkan, Funda Arar gibi sanatçılardan moral konserleri

Cumhurbaşkanlığı, evde kaldığımız dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. 23 Nisan’da ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’yla başlayan konser programları, 8 Haziran’da ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’yle devam edecek. Ajda Pekkan’ın sahnesiyle start alacak olan etkinlik, Sibel Can, Demet Akalın, Funda Arar ve Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin sahnelerine ev sahipliği yapacak. 60 sanatçının yer alacağı konserler, İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.