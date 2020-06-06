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  3. Ajda Pekkan, Funda Arar gibi sanatçılardan moral konserleri
06 Haziran 2020 Cumartesi 01:44 | Son Güncelleme:

Ajda Pekkan, Funda Arar gibi sanatçılardan moral konserleri

Ajda Pekkan, Funda Arar gibi sanatçılardan moral konserleri

Ajda Pekkan, Funda Arar gibi 60'a yakın sanatçı, Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen ‘İstanbul Yeditepe Konserleri'yle dinleyicilerine moral verecek.

Cumhurbaşkanlığı, evde kaldığımız dönemde başlattığı konser etkinliklerine, normalleşme sürecinde de devam ediyor. 23 Nisan’da ‘7 Tepeden 7 Kıtaya’yla başlayan konser programları, 8 Haziran’da ‘İstanbul Yeditepe Konserleri’yle devam edecek. Ajda Pekkan’ın sahnesiyle start alacak olan etkinlik, Sibel Can, Demet Akalın, Funda Arar ve Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin sahnelerine ev sahipliği yapacak. 60 sanatçının yer alacağı konserler, İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

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