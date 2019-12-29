'Biz bu dünyaya hediyeyiz'

Programda 56 yıllık dostluklarından ve sette yaşadıkları maceraları anlatan ikili, eski günlerini yâd etti. Geçmiş günlerinden bahseden Pekkan, “Hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatmış buraya gelebilmiş olduğum için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bence biz özeliz bu dünyada birer hediyeyiz, tabii kıymetini bilmek lazım ve bilmeyene de bildirmek gerekir” diye konuştu.