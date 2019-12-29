'Biz bu dünyaya hediyeyiz'
Ajda Pekkan, Ses Dergisi yarışmasında başlayan ve o günden bu güne arkadaşı olan Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.
Programda 56 yıllık dostluklarından ve sette yaşadıkları maceraları anlatan ikili, eski günlerini yâd etti. Geçmiş günlerinden bahseden Pekkan, “Hastalıksız, kimseye muhtaç olmadan o evreleri atlatmış buraya gelebilmiş olduğum için nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bence biz özeliz bu dünyada birer hediyeyiz, tabii kıymetini bilmek lazım ve bilmeyene de bildirmek gerekir” diye konuştu.